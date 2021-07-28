Kapsam büyüyor! Emekliye aile yardımı! 2 çocukluya 1078 TL...

Memurların her ay maaşlarıyla birlikte aldığı aile yardımının hem artırılması hem de kapsamının genişletilmesi gündemde. Memur konfederasyonları, bu yöndeki taleplerini önümüzdeki hafta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin gündemine taşıdı.
TUTAR KATLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmaksızın '1.000'e çıkarılmasını talep ediyor.
Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 2 çocuğu olan memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 lira alırken, bu tutar bin 78 liraya yükselecek.