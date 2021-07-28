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    • Ekonomi
    • 28.07.2021 21:55
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    • 28.07.2021 21:55
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    Dolar/TL ne kadar oldu? 28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL?

    28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL? Dolar/TL ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Dünyada doların seyrini etkileyecek FED faiz kararlarının açıklanmasıyla birlikte dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte; dolarda son durum!

    takvim.com.tr
    Dolar/TL ne kadar oldu? 28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL?

    Dolar/TL ne kadar oldu? 28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL? ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası doların son durumu arama motorlarında sorgulanıyor. FED faiz kararları dünya genelinde doların yönünü de yakından etkiliyor. Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi. İşte, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar sorusunun yanıtı!

    DOLAR NE KADAR OLDU?

    Karar sonrası dolar endeksinde sınırlı yükseliş görüldü. Endeks 92.66'ya çıktı. Güne 8.56'dan başlayan Dolar/TL karar sonrasında 8.5781'e kadar çıktı.

    FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.

        "RİSKLER DEVAM EDİYOR"

        Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiği ancak tam olarak toparlanmadığına işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.

        Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek, "Ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor. Aşılarla ilgili ilerleme, halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edecek, ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiğinin altı çizildi.

        HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA İLERLEME

        Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

        Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, "Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.
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        Haberler Ekonomi Dolar/TL ne kadar oldu? 28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL?