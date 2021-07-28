Dolar/TL ne kadar oldu? 28 Temmuz FED faiz kararı sonrası dolar kaç TL? ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası doların son durumu arama motorlarında sorgulanıyor. FED faiz kararları dünya genelinde doların yönünü de yakından etkiliyor. Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi. İşte, FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar sorusunun yanıtı!
DOLAR NE KADAR OLDU?
Karar sonrası dolar endeksinde sınırlı yükseliş görüldü. Endeks 92.66'ya çıktı. Güne 8.56'dan başlayan Dolar/TL karar sonrasında 8.5781'e kadar çıktı.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.
Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.