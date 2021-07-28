Cengiz ilk hibrit santrali kurdu

Cengiz Holding, Bingöl'de Murat Nehri üzerinde bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin kuyruk suyu bölgesine, 200 bin panelden oluşan bir güneş enerji santrali kurdu. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablonun kullanıldığı güneş enerji santralinin, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santrali olduğunu söyledi. Güneş enerji santralinin 1 milyon metrekarelik araziye kurulduğunu dile getiren Cengiz, "Bingöl'de enerji yatırımlarına 2011'de; Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne ise 2016'da başladık. Eklediğimiz 80 megavatlık güneş enerji santraliyle 400 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayacak elektriği üreteceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 28.07.2021 Gazete