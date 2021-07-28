1915 Çanakkale Köprüsü'ne üçüncü tabliye

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, dün, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığında başladı. 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. Köprü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

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