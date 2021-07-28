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    1915 Çanakkale Köprüsü'ne üçüncü tabliye

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, dün, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığında başladı.

    1915 Çanakkale Köprüsü'ne üçüncü tabliye

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, dün, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığında başladı. 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. Köprü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

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    Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'ne üçüncü tabliye