Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Zam geldi...

Devletin gereksinim sahiplerine tanıttığı karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok çok bilinmeyen bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla sağlanıyor. Üstelik destekler temmuz itibarıyla arttı. Sadece kimlik kartıyla müracaat yapılabilen ödemeler amacıyla 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından çeşitli bilgi alabilmek mümkün. İşte gereksinim sahipleri yönünden çok mühim olan 10 destek... Bu anlamda en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından ufak dar gelirli vatandaşlara yardım tutarı 1 Temmuz'da 990 liraya çıktı. Yüzde 40-69 oranında engellilere aylık yardım ise 659 liraya yükseldi.