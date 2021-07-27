Temmuz ayında daha da arttı! İşte karşılıksız devlet yardımları! Artık netleşti! Sevinçten uçuracak! Zam geldi...

Devletin gereksinim sahiplerine tanıttığı karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok çok bilinmeyen bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla sağlanıyor. Üstelik destekler temmuz itibarıyla arttı. Sadece kimlik kartıyla müracaat yapılabilen ödemeler amacıyla 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından çeşitli bilgi alabilmek mümkün. İşte gereksinim sahipleri yönünden çok mühim olan 10 destek... Bu anlamda en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından ufak dar gelirli vatandaşlara yardım tutarı 1 Temmuz'da 990 liraya çıktı. Yüzde 40-69 oranında engellilere aylık yardım ise 659 liraya yükseldi.
1-800 BİN KİŞİ YARARLANIYOR
Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Buna '2022 aylığı' da deniyor. Yaklaşık 800 bin şahıs bu yardımlardan faydalanıyor. Memur maaşındaki yüzde 8.45'lik artışa bağlı olarak 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı.
2-HASTA VE YAŞLIYA BAKANA 1.797 LİRA
Evde bakım parası, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu olan yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 8.85'lik zamla eş güdümlü 140 liralık artarak 1.797 liraya yükseldi.