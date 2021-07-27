12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor! Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor!

Tek tek açıklamalar yapıldı. Herkes bu kredi türünü merak ediyor. Ziraat Bankası köyüne dönen vatandaşlara kredi ödemesi yapıyor. Projeden yararlanan her yapımcı 150.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi amacıyla özkaynak aranmıyor. 18 yaşından büyük olan üretiler, kredi başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı İl / İlçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Bir sene süresince ödemesiz ve faizsiz olarak verilen kredi amacıyla başvurular geçen senenin Eylül ayında başladı. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi olanağında başvurular Ekim ayında sona erecek.