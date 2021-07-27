12 ay ödeme yok! Hiçbir ek maliyet yok! Hemen hesaplara geçiyor! Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor!

Tek tek açıklamalar yapıldı. Herkes bu kredi türünü merak ediyor. Ziraat Bankası köyüne dönen vatandaşlara kredi ödemesi yapıyor. Projeden yararlanan her yapımcı 150.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi amacıyla özkaynak aranmıyor. 18 yaşından büyük olan üretiler, kredi başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı İl / İlçe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Bir sene süresince ödemesiz ve faizsiz olarak verilen kredi amacıyla başvurular geçen senenin Eylül ayında başladı. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi olanağında başvurular Ekim ayında sona erecek.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.
BAŞVURULAR TARIM MÜDÜRLÜKLERİ'NDEN
Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.