Yetime-engelliye ayda 1.125 TL! Destek tutarı artırıldı...





Bu yılın ilk yarısında bin 37 lira 96 kuruş olan aylık, bu ayla birlikte bin 125 lira 67 kuruşa çıktı. Muhtaç aylığından yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.