Tatilcinin gözdesi deniz paraşütü

Türkiye'deki 460 su sporu merkezinin yarısından fazlasına sahip olan Antalya, heyecan arayan tatilcileri adrenalin dolu aktivitelerle buluşturuyor. Tatilciler su sporları arasında en çok 'deniz paraşütü' olarak da bilinen 'parasailing'i tercih ediyor. 15 dakikalık Parasailing keyfi, 300 ile 600 lira arasında fiyatlandırılıyor. Ayrıca tatilcilere bir de geniş açılı kamera veriliyor. Tatilciler, bu kamera sayesinde havada yaşadıkları heyecan dolu dakikaları kaydedebiliyor. Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Müdürü Cüneyt Koşu, "Deniz aracına halatla bağlanan paraşüt çok ilgi görüyor. 150 metre havada insanlar heyecanlı anlar yaşıyor" derken, su sporları merkezi işleten Fevzi Büyükakşit de paraşüt kullananların can yeleği de giydiğinin altını çizdi.
Güçlü motora sahip sürat teknesine kalın halatla bağlanan paraşüte güvenlik önlemleri alınarak bindirilen turistler, 150 metre yükseklikte olmanın keyfini sürüyor.
Güçlü motora sahip sürat teknesine kalın halatla bağlanan paraşüte güvenlik önlemleri alınarak bindirilen turistler, 150 metre yükseklikte olmanın keyfini sürüyor.