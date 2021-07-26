Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ve seyyanen zam teklifi...

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor. Hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç başlayacak. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, bu hafta hükümetten taleplerini karşılayacak yeni bir teklif bekliyor. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ve seyyanen zam teklifinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

TALEP BELLİ OLDU

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

KAMU İŞÇİSİNİN ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

İŞTE DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK OLAN O RAKAM…

DÜĞÜMÜ İLK 6 AY ÇÖZER

700 binden fazla kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Peki zam oranı kaç olacak? Hangi konuda uzlaşma olmadı, düğümü çözecek oran hangisi? İşçiler kaç lira maaş alacak? Memurlar için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Memurlar ve emekliler ne istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı.