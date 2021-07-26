700 bin kamu işçisinin gözü yeni zam teklifinde! Sendikalar taleplerini açıklayacak

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.
KONFEDERASYONLAR NE TALEP ETTİ?
En düşük brüt ücret 4 bin 800 liraya yükseltilsin.
2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı
BAKANLIK NE TEKLİF ETTİ?
Brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100, 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam
Yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı