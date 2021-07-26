700 bin kamu işçisinin gözü yeni zam teklifinde! Sendikalar taleplerini açıklayacak

"GREV KARARI ALMASI GEREKEN SENDİKALAR VAR"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, açıklamasında, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan iş yerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkati çekti.

Sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak istediklerini vurgulayan Ağar, "Bu, çalışanlar ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir sözleşme. Herkesin gözü burada. Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı." dedi.