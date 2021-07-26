Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.07.2021 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 08:55
    ABONE OL

    700 bin kamu işçisinin gözü yeni zam teklifinde! Sendikalar taleplerini açıklayacak

    Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Memur ve emeklilerinin 2 yıllık zam oranının belirleneceği toplu sözleşme sürecinde sendikalar taleplerini bugün açıklayacak. İşte kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde merak edilen tüm detaylar...

    700 bin kamu işçisinin gözü yeni zam teklifinde

    Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.



    KONFEDERASYONLAR NE TALEP ETTİ?
    En düşük brüt ücret 4 bin 800 liraya yükseltilsin.

    2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı



    BAKANLIK NE TEKLİF ETTİ?
    Brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100, 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam

    Yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı

        SENDİKALAR YENİ TEKLİFİ BEKLİYOR
        Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

        "GREV KARARI ALMASI GEREKEN SENDİKALAR VAR"
        Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, açıklamasında, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan iş yerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkati çekti.

        Sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak istediklerini vurgulayan Ağar, "Bu, çalışanlar ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir sözleşme. Herkesin gözü burada. Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı." dedi.

        "TEKLİF MÜZAKERE EDEBİLECEK SEVİYEDEYSE UZLAŞILIR"
        Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

            Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini ifade eden Yıldız, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır." dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türk halkı gibi darbeyi başarısızlığa uğratırız
            Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisinin gözü yeni zam teklifinde! Sendikalar taleplerini açıklayacak