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    7/24 vergi dönemi

    Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin kurulmasına yönelik yasa şekillendi. Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken; 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek

    Hazal Ateş
    7/24 vergi dönemi
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformu kapsamında vergi düzenlemelerini sadeleştirirken, yatırımcının önünü açan, dijital dönüşümü hızlandıran devrim niteliğinde uygulamaları yaşama geçiriyor. Bütün mükelleflere hizmet veren, işlemlerin elektronik olarak yapılmasını sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin kurulmasına yönelik yasa şekillendi. Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken; 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek. Vergi dairelerinde bürokrasi, uygulama farklılıkları son bulacak. Vergi iade incelemeleri, tebligat, tutanak, raporlama işlemleri elektronik ortamda yapılarak hızlı bir şekilde tamamlanacak.
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    Haberler Ekonomi 7/24 vergi dönemi