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    700 bin işçinin gözü yeni zam teklifinde

    Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin yeni zam teklifini sunmasını bekleniyor. Peki, konfederasyonlar ne talep etti? Bakanlığın teklifi ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

    700 bin işçinin gözü teklifte

    Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.



    Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Bir önceki teklif yetersizdi. Yeni teklif, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı" dedi. Hakİş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır" şeklinde konuştu.



    KONFEDERASYONLAR NE TALEP ETTİ?

    ■ En düşük brüt ücret 4 bin 800 liraya yükseltilsin.

    2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı



        BAKANLIK NE TEKLİF ETTİ?

        ■ Brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100, 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam

        ■ Yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı

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        Haberler Ekonomi 700 bin işçinin gözü yeni zam teklifinde