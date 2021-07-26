700 bin işçinin gözü yeni zam teklifinde





Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Bir önceki teklif yetersizdi. Yeni teklif, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı" dedi. Hakİş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır" şeklinde konuştu.