3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 700 bin baş civarında kurbanlık hayvan satıldı" şeklinde konuştu. Kurbanlıkların küçük şehirlerde nüfusa oranla daha fazla satıldığına dikkati çeken Çelik, kendi şehirlerinde ya da yakın yerlerde kurbanlıklarını satan yetiştiricilerin iyi para kazandığını anlattı.
2.1 MİLYAR DAKİKA BAYRAMLAŞTIK
Kurban Bayramı'nda telefon elimizden düşmedi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; arifeyi de kapsayan 5 günlük Kurban Bayramı'nda BiP'le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçen Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 25 arttı. 19-23 Temmuz'da Turkcell'liler, 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşurken, en büyük bölümü 508 milyon 409 bin 626 dakika ile bayramın ilk günü gerçekleşti. Bayram sürecinde data kullanımı 59 milyon 464 bin 207 GB'a ulaştı.
2.1 MİLYAR DAKİKA BAYRAMLAŞTIK
Kurban Bayramı'nda telefon elimizden düşmedi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; arifeyi de kapsayan 5 günlük Kurban Bayramı'nda BiP'le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçen Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 25 arttı. 19-23 Temmuz'da Turkcell'liler, 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşurken, en büyük bölümü 508 milyon 409 bin 626 dakika ile bayramın ilk günü gerçekleşti. Bayram sürecinde data kullanımı 59 milyon 464 bin 207 GB'a ulaştı.