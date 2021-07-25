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    Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek (Ekonomi haberleri)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı. Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödendi.

    İhtiyacı olana 1100 TL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı. Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödendi. 2 milyonun üzerinde hane faydalandı. İkinci faz ödemeleri, 19 Nisan 2020'de başladı. Faz 2 kapsamında 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapıldı. Üçüncü fazda her iki fazdan yararlanamayan hanelerin başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Üçüncü faz kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödeme yapıldı. Tam kapanma sürecinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere 2 milyonun üzerinde haneye 1100'er lira tutarında tek seferlik ödeme yapıldı. Toplam ödeme 10 milyarı geçti.

    BORSADA 5,2 TRİLYONLUK REKOR
    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerine göre, hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılı ilk çeyreğinde 1,4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 145 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 trilyon liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.

    PASSİFLORA 100 LİRADAN SATIŞTA
    Almanya'da yaşayan Muzaffer Bilkoç (55) geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passiflora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu. Bilkoç'un bu yıl ilk hasadını yaptığı ürünler kalitesine göre kilosu toptan 40 ila 75 lira arasında alıcı bulurken, market fiyatı ise yaklaşık 100 lira oldu. Muzaffer Bilkoç, "Verimli bir sezon olacak" dedi.

        ÇİNLİ ZENGİNLER UZAY YARIŞINDA
        Batılı zenginler Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'un uzay yolculuğu yarışına Çinli milyarderler de katıldı. Çin'de fırlatma araçları ve uydulardan yer istasyonlarına ve alt uygulamalara kadar her şeye odaklanan 150'den fazla şirket kuruldu. Li Shufu'nun Zhejiang Geely Holding'i, Şubat ayında, doğu Çin'deki tesisinde yıllık 500'den fazla kapasiteye sahip uydu yapmak için bir lisans aldığını açıkladı. Xiaomi Corp. kurucu ortağı milyarder Lei Jun tarafından desteklenen Shunwei Capital ise uydu üreticisi Galaxy Space gibi şirketlere yatırım yaptı. Çin'in en zengin kadını Yang Huiyan tarafından kontrol edilen Country Garden Holdings, roket fırlatma girişimi Land Space için bir yatırım turuna öncülük etti.

        120 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed'i ziyaret etti.Varank, şirketin OSTİM Teknik Üniversitesi ile önemli bir Ar-Ge ve üretim projesine imza attığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli lens solüsyonunu burada ürettiler ve piyasaya sürdüler." dedi. Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını bildirdi.

        YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI ARTTI
        Uludağ         Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, sektörün yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 25 artırdığını, dış satımda artış eğiliminin devam ettiğini belirtti. Özellikle Avrupa pazarından gelen talepler doğrultusunda 2020 yılında 2019'a göre yüzde 26'lık artış yaşandığını dile getiren Yazgan, "2020 yılının ilk yarısında 1 milyar 200 milyon dolar civarında olan yaş meyve sebze ihracatının 2021 yılının aynı döneminde 1 milyar 500 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. İhracattaki bu artış yaş meyve sebze sektörünün büyük bir ivme kazandığının göstergesi olarak yorumlanabilir." dedi.

            KANGAL İÇİN 1 YIL SIRA VAR
            Bursa'da, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gen kaynaklarının korunması amacıyla yetiştirilen safkan Kangal ve akbaş türü yavru köpekleri almak isteyenlere 1 yıl sonraya gün veriliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Karacabey ilçesindeki en büyük harasında yer alan Köpekçilik Birimi'nde 1997 yılından bu yana safkan 'Kangal' ve 'akbaş' türü yerli ırk köpeklerin üretim ve satışı yapılıyor. Yavru köpekleri almak isteyenler, dilekçeyle merkeze başvurarak sırasını bekliyor.

            BU KÖYE TAŞINANA 44 BİN EURO HİBE
            Güney İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki L'Aquila eyaletinde bulunan ve tepe kenti Santo Stefano di Sessanio köyü için yeni bir karar alındı. Pennines'in en yüksek bölgesinde yer alan Gran Sasso e Monti della Laga Milli Parkı'nda yer alan bu ortaçağ tepe kasabası, Campo Imperatore'nin yüksek ovasının bitişiğinde yer alıyor. İtalya'nın daha önceden de az nüfuslu kentleri için 1 euroya konut kampanyası yaptığı biliniyordu. Şimdi farklı bir teklif sunuluyor. Bu teklif hibe ile gerçekleştirilecek. Santo Stefano köyü 115 kişiden meydana geliyor. Bunlardan yalnızca 13'ü 20 yaş altında ve çoğunluğu ise 65 yaş üstünde. Bu yüzden de İtalyan Santo Stefano di Sessanio köyü, taşınacak 40 aş altı kişilere toplam 44 bin euro tutarında hibe sunarak yeni genç sakinleri cezbetmeyi umuyor. Bu proje yeni konut sahiplerini çekme amacıyla tasarlandı. Girişimle 3 yıl için yılda en fazla 8 bin euro hibe verilecek ve aylık ödeme yapılacak. Yeni sakinlerin bir iş kurmaları için bir defalık 20 bin euro da ödeme yapılacak.
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            Haberler Ekonomi Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek (Ekonomi haberleri)