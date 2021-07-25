Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı. Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödendi. 2 milyonun üzerinde hane faydalandı. İkinci faz ödemeleri, 19 Nisan 2020'de başladı. Faz 2 kapsamında 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapıldı. Üçüncü fazda her iki fazdan yararlanamayan hanelerin başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Üçüncü faz kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödeme yapıldı. Tam kapanma sürecinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere 2 milyonun üzerinde haneye 1100'er lira tutarında tek seferlik ödeme yapıldı. Toplam ödeme 10 milyarı geçti.
BORSADA 5,2 TRİLYONLUK REKOR
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerine göre, hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılı ilk çeyreğinde 1,4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 145 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 trilyon liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.
PASSİFLORA 100 LİRADAN SATIŞTA
Almanya'da yaşayan Muzaffer Bilkoç (55) geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekara passiflora (çarkıfelek meyvesi) bahçesi kurdu. Bilkoç'un bu yıl ilk hasadını yaptığı ürünler kalitesine göre kilosu toptan 40 ila 75 lira arasında alıcı bulurken, market fiyatı ise yaklaşık 100 lira oldu. Muzaffer Bilkoç, "Verimli bir sezon olacak" dedi.