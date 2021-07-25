Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde 7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek (Ekonomi haberleri)

BU KÖYE TAŞINANA 44 BİN EURO HİBE

Güney İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki L'Aquila eyaletinde bulunan ve tepe kenti Santo Stefano di Sessanio köyü için yeni bir karar alındı. Pennines'in en yüksek bölgesinde yer alan Gran Sasso e Monti della Laga Milli Parkı'nda yer alan bu ortaçağ tepe kasabası, Campo Imperatore'nin yüksek ovasının bitişiğinde yer alıyor. İtalya'nın daha önceden de az nüfuslu kentleri için 1 euroya konut kampanyası yaptığı biliniyordu. Şimdi farklı bir teklif sunuluyor. Bu teklif hibe ile gerçekleştirilecek. Santo Stefano köyü 115 kişiden meydana geliyor. Bunlardan yalnızca 13'ü 20 yaş altında ve çoğunluğu ise 65 yaş üstünde. Bu yüzden de İtalyan Santo Stefano di Sessanio köyü, taşınacak 40 aş altı kişilere toplam 44 bin euro tutarında hibe sunarak yeni genç sakinleri cezbetmeyi umuyor. Bu proje yeni konut sahiplerini çekme amacıyla tasarlandı. Girişimle 3 yıl için yılda en fazla 8 bin euro hibe verilecek ve aylık ödeme yapılacak. Yeni sakinlerin bir iş kurmaları için bir defalık 20 bin euro da ödeme yapılacak.