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    BTK Akademi tek tek eğitti: 1 milyon yazılımcı göreve hazırlanıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi talimatının ardından başlatılan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde yolun yarısı aşıldı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "BTK Akademi, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Çevrimiçi eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor" dedi.

    Barış Şimşek
    1 milyon yazılımcı göreve hazırlanıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi talimatının ardından başlatılan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde yolun yarısı aşıldı.

    Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "BTK Akademi, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Çevrimiçi eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor" dedi.

    Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 2017 yılında BTK Akademi'yi kurduklarını anlatan Sayan, şunları söyledi: "Kurulduğu yıllarda sınıf eğitimleri üzerine büyük bir atılım gerçekleştiren Akademimiz, şu anda 600 binden fazla gencimizin çevrimiçi olarak eğitim aldığı bir platform haline gelmiş durumda. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin özellikle pandemi döneminde kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri amacıyla 166 konu başlığında 82 bin 553 dakika eğitimi paylaştık. www. btkakademi.gov.tr adresinden ulaşılabilen eğitimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Platformda bulunan eğitimlerin tamamı ücretsiz." dedi.

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