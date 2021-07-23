ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti (Ekonomi haberleri)

DÜNYAYA TÜRK MOBİLYASI

Türkiye'nin mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre; en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. En çok ihraç edilen ürünler arasında çocuk karyolaları ve beşikler, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ve oturma odası yer aldı.