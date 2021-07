ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti (Ekonomi haberleri)

KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK

Tarm ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) alacağını ifade etti. Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "ESK bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramı 42, ikinci kalite koyunların et kilogramı 38 liradan alınacak" dedi.