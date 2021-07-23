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    ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti (Ekonomi haberleri)

    ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti. New York Manhattan bölgesindeki 220 Central Park South'un 60 ve 61'inci katları toplam 157.5 milyon dolara satıldı. Evi alan gizemli kişinin, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın ortak kurucusu Joe Tsai olduğu iddia edildi. 10 milyar dolarlık serveti bulunan Tsai, NBA takımı Brooklyn Nets'in de sahibi.

    Dev satış

    ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti. New York Manhattan bölgesindeki 220 Central Park South'un 60 ve 61'inci katları toplam 157.5 milyon dolara satıldı.

    Evi alan gizemli kişinin, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın ortak kurucusu Joe Tsai olduğu iddia edildi. 10 milyar dolarlık serveti bulunan Tsai, NBA takımı Brooklyn Nets'in de sahibi. Sözleşme kapsamında 18'inci kattaki stüdyo daire de var. Tsai'nin bu daireyi de büyük ihtimalle çalışanları için aldığı sanılıyor.

    KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK
    Tarm ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) alacağını ifade etti. Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "ESK bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramı 42, ikinci kalite koyunların et kilogramı 38 liradan alınacak" dedi.


        1.5 MİLYARLIK REKABET CEZASI
        Ticari hayatta haksız rekabeti ortadan kaldırmaya yönelik önemli uygulamalara imza atılırken, rekabet ihlalleri de yakından inceleniyor. Rekabet Kurumu, ilk 6 ayda 100 denetim personeli ile birlikte akaryakıttan ilaç sanayiine, içecekten otomotiv sektörüne kadar geniş kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu birçok firmaya 1.5 milyar lira para cezası uyguladı.

        KADINLAR İÇİN 11 ÖNEMLİ ADIM
        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden kadın istihdamına kadar bu yıl için 11 önemli adım atılacağını, bunlarla ilgili projelerin yapıldığını belirtti ve "Yerel ve genel bütçeler de kadın-erkek eşitliğine duyarlı şekilde hazırlanacak" dedi.

        ŞEVKET SABANCI VEFAT ETTİ
        Sabancı Holding        'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında vefat etti. Sadıka Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı'nın babası olan Şevket Sabancı'nın bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yayımladığı mesajda "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

            REKOR ZAMANI!
            Bu yılki koleksiyonda da yer alan zeytin yeşili kadrana sahip Patek Philippe Nautilus'un daha önce kullanılmamış bir örneği, Monaco'da düzenlenen bir müzayedede şaşırtan bir fiyata satıldı. Açık artırmaya çıkan ilk yeşil kadranlı Nautilus, 376 bin dolara satıldı. Saati alan, müzayede evinin yüzde 25 primi dahil 470 bin dolar ödeyecek. 34 bin 893 dolarlık perakende fiyatının neredeyse 11 katına satılan saatin, ambalajının bile bozulmamış olduğu görüldü.

            DÜNYAYA TÜRK MOBİLYASI
            Türkiye'nin             mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre; en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. En çok ihraç edilen ürünler arasında çocuk karyolaları ve beşikler, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ve oturma odası yer aldı.

            100 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARAYA BLOKE
            Masak milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurt dışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK, bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı. HAZAL ATEŞ.

                EN İDAALİ!
                Türkiye, ilk milli insansız silahlı deniz aracı (İDA) üretti. Amerikan dergisi Defense Post övgüler dizdi: Dünyanın gözü Türk İDA'larında. İDA'lar, istihbarattan muharebeye kadar pek çok noktada kullanılacak.
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                Haberler Ekonomi ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti (Ekonomi haberleri)