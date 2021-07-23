ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti (Ekonomi haberleri)

ABD'de bugüne kadarki en pahalı üçüncü ev satışı gerçekleşti. New York Manhattan bölgesindeki 220 Central Park South'un 60 ve 61'inci katları toplam 157.5 milyon dolara satıldı.
Evi alan gizemli kişinin, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın ortak kurucusu Joe Tsai olduğu iddia edildi. 10 milyar dolarlık serveti bulunan Tsai, NBA takımı Brooklyn Nets'in de sahibi. Sözleşme kapsamında 18'inci kattaki stüdyo daire de var. Tsai'nin bu daireyi de büyük ihtimalle çalışanları için aldığı sanılıyor.
KALAN KURBANLIKLARI ESK ALACAK
Tarm ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) alacağını ifade etti. Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "ESK bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramı 42, ikinci kalite koyunların et kilogramı 38 liradan alınacak" dedi.