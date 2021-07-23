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    Düğün sezonu ve başta mezuniyet baloları olmak üzere etkinlikler, smokin talebini patlattı

    Hareketli geçen düğün sezonu ve başta mezuniyet baloları olmak üzere etkinlikler, smokin talebini patlattı. Koleksiyonlarını genişleten hazır giyimciler, ‘Satışlarda büyük artış var’ dedi. Ertelenen düğünlerin yapılmasıyla başta smokin olmak üzere damatlık ve gelinlik satışları katlandı, sektör hareketlendi.

    Hazır giyimcide düğün var
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    Önceleri sadece düğünlerde ve resmi davetlerde giyilen smokinler artık daha fazla tercih edilen bir giysi haline geldi.

    Okul mezuniyet törenlerinden özel günlere, balolardan aile toplantılarına kadar günlük yaşamda kullanım alanı genişleyen smokine talep iyice arttı. Vitrinlerinde smokinlere özel yer açıldı.

    Para dergisinin haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen düğün hazırlıklarının yeniden hız kazanmasıyla bu sezon nikah rekoru beklenirken; smokin, ata yaka gömlek ve smokin ayakkabı talebinde adeta patlama yaşandı.

        1 MİLYON KİŞİ EVLENECEK


        ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, takım elbise, smokin gibi ürünlere talepte büyük artış olduğunu belirterek, "Geçen yıldan ertelenenleri de düşünürsek bu yıl 1 milyona yakın kişi evlenecek. Mezuniyet baloları da var. Dolayısıyla Damat Tween, D'S Damat smokin ve takım elbiselerine olan ilginin çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

        GÖMLEK-KRAVATA DA YANSIDI


            KİĞILI CEO'su Hilal Suerdem de geçen yıla göre smokin talebinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Bu yıl geçen yıla kıyasla 700- 750 bin adet daha fazla smokin talebi bekliyoruz" diye konuştu. Alışverişlerin genellikle aileyle yapıldığını kaydeden Suerdem, bu yüzden smokinin takım elbise, gömlek, kravat satışlarını da artırdığını söyledi.

            YÜZDE 80'LİK ARTIŞ VAR


            RAMSEY ve Kip markalarınının sahibi Gürmen Group'un Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ise "Bu yıl pandemiden kaynaklı yaşanan kısıtlamalar, düğün, nişan ve davetlerin ötelenmesi ya da iptal edilerek yeni tarihlerin belirlenmesi nedeniyle smokin talebinde yaklaşık yüzde 80 artış oluştu" dedi.
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