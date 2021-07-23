Düğün sezonu ve başta mezuniyet baloları olmak üzere etkinlikler, smokin talebini patlattı



ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, takım elbise, smokin gibi ürünlere talepte büyük artış olduğunu belirterek, "Geçen yıldan ertelenenleri de düşünürsek bu yıl 1 milyona yakın kişi evlenecek. Mezuniyet baloları da var. Dolayısıyla Damat Tween, D'S Damat smokin ve takım elbiselerine olan ilginin çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.