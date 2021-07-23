Düğün sezonu ve başta mezuniyet baloları olmak üzere etkinlikler, smokin talebini patlattı

Önceleri sadece düğünlerde ve resmi davetlerde giyilen smokinler artık daha fazla tercih edilen bir giysi haline geldi.
Okul mezuniyet törenlerinden özel günlere, balolardan aile toplantılarına kadar günlük yaşamda kullanım alanı genişleyen smokine talep iyice arttı. Vitrinlerinde smokinlere özel yer açıldı.
Para dergisinin haberine göre; pandemi nedeniyle ertelenen düğün hazırlıklarının yeniden hız kazanmasıyla bu sezon nikah rekoru beklenirken; smokin, ata yaka gömlek ve smokin ayakkabı talebinde adeta patlama yaşandı.