KOBİ’lere yeni destek: Başvurular 28 Ekim’e kadar...





1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG (Bireysel Genç Girişim) desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.



NASIL BAŞVURULACAK?

Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvurular https://eteydeb. tubitak.gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor. Proje bütçesinin en fazla 2.5 milyon lira olması gerekiyor.