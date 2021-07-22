Kadın girişimciye daha çok avantaj

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 2010'dan bu yana 1.6 milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini, bu eğitimlere kadınların katılım oranının yüzde 45'in üzerinde olduğunu söyledi. Geleneksel girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 65 bin lira üst limitli Geleneksel Girişimci Destek Programı, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi için ise 365 bin lira üst limitli İleri Girişimci Destek Programı'nın uygulandığını anlatan Kurt, "Düşük ortadüşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesindekilere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesindekilere 300 bin lira hibe imkanı var" dedi. Kurt, KOSGEB desteği ile işini kuran girişimcilerin 50 bin liraya kadar kullanacakları işletme, makine teçhizat kredilerinin faiz ve kâr payı masraflarına destek sağlandığını, kadın girişimciler için ise üst limitin 70 bin lira olarak uygulandığını kaydetti.
15 ÜLKEYE AKILLI ELDİVEN
Endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, yurt dışındaki ürün ve hizmet ağını genişletiyor. Otomotiv, üretim, perakende, havacılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, geliştirdiği inovatif ürünlerle ihracat yaptığı ülke sayısını 15'e çıkardı. Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu, "Lojistikte süreçleri daha hızlı ve verimli hale getirmek için Glogi'yi piyasaya çıkardık. Özellikle insanın aktif rol aldığı üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledik. Bu hedefimiz neticesinde yeni ürünümüzle birlikte bu yılın ilk 6 ayında ihracat yaptığımız ülke sayısını 8'den 15'e çıkardık. Yıl sonu ihracat hedefimiz 2021'in ilk yarı hacmini 3'e katlamak" dedi. İlk 6 ayda müşteri sayısını yüzde 60 artırdıklarını anlatan Demircioğlu, "Geçen yılın ilk 6 ayına oranla ciromuzda yüzde 75'lik artış var" diye konuştu.
UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI OLUYOR
Pandemi, hayatın her alanında köklü değişikliklere yol açtı. Bu değişimden en çok etkilenen alanların başında ise çalışma modelleri geliyor. Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; dünya çapında uzaktan çalışan işgücünün 2022'de kalıcı olarak yüzde 42.5'lere yükselmesi beklenmekte. Kariyer sitesi Flexjobs'un anketi ise uzaktan çalışma modelinin, çalışanlar tarafından en çok aranan avantaj olduğunu gösteriyor. Ankete katılan çalışanların yüzde 81'i uzaktan veya hibrit çalışma sisteminin en çok tercih ettikleri çalışma modeli olduğunu belirtiyor.