Kadın girişimciye daha çok avantaj

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 2010'dan bu yana 1.6 milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdiklerini, bu eğitimlere kadınların katılım oranının yüzde 45'in üzerinde olduğunu söyledi. Geleneksel girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 65 bin lira üst limitli Geleneksel Girişimci Destek Programı, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi için ise 365 bin lira üst limitli İleri Girişimci Destek Programı'nın uygulandığını anlatan Kurt, "Düşük ortadüşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesindekilere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesindekilere 300 bin lira hibe imkanı var" dedi. Kurt, KOSGEB desteği ile işini kuran girişimcilerin 50 bin liraya kadar kullanacakları işletme, makine teçhizat kredilerinin faiz ve kâr payı masraflarına destek sağlandığını, kadın girişimciler için ise üst limitin 70 bin lira olarak uygulandığını kaydetti.