Kripto para alanlar yandı! Bitcoin, Ethereum, Ripple'da dev düşüş sürüyor: Küresel zarar 1.7 trilyon doları aştı

Küresel çapta sosyal medya da kullanılarak insanların yönlendirildiği kripto paralardaki tehlike büyümeye devam ediyor.
Milyonlarca insanın parasını kaptırdığı bu paralar gün geçtikçe erirken, küresel kayıp 1.7 trilyon doları aştı. Uzmanlar, bu gidişle binlerce kripto paranın ortadan kaybolacağını ve yatırımcıların paralarının sıfırlanacağını belirtiyor.
Türkiye'den de 4 milyon yatırımcının parasını kaptırdığı bu piyasalardaki tehlikeyi TAKVİM günlerce manşetlerinden duyurmuş ve yatırımcıları uyarmıştı.