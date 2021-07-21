Kripto para alanlar yandı! Bitcoin, Ethereum, Ripple'da dev düşüş sürüyor: Küresel zarar 1.7 trilyon doları aştı

ADETA SAADET ZİNCİRİ GİBİ

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyüp Ensari Şahin, "Bitcoin, ilk çıktığı zamanlarda kara para aklama ve terör finansmanı konuları ile eleştiriler alırken, zamanla spekülatif bir varlık, balon fiyatlı ve saadet zinciri gibi konularda eleştirilmiş. Günümüzde ise madencilik sistemi ve sistemin sürdürülebilirliğine yönelik eleştiri artmıştır" dedi.