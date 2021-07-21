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    Kripto para alanlar yandı! Bitcoin, Ethereum, Ripple'da dev düşüş sürüyor: Küresel zarar 1.7 trilyon doları aştı

    Bitcoin, Ethereum, Ripple'da dev düşüş sürüyor... TAKVİM'in günlerce uyardığı kripto para tehlikesi büyüyor. Türkiye'den de 4 milyondan fazla yatırımcının parasını aktardığı kripto piyasasında küresel zarar 1.7 trilyon doları aştı. Sosyal medya ile kandırılan insanlar kaptırdığı parasını kurtarma peşinde...

    Kripto çöküş

    Küresel çapta sosyal medya da kullanılarak insanların yönlendirildiği kripto paralardaki tehlike büyümeye devam ediyor.

    Milyonlarca insanın parasını kaptırdığı bu paralar gün geçtikçe erirken, küresel kayıp 1.7 trilyon doları aştı. Uzmanlar, bu gidişle binlerce kripto paranın ortadan kaybolacağını ve yatırımcıların paralarının sıfırlanacağını belirtiyor.

    Türkiye'den de 4 milyon yatırımcının parasını kaptırdığı bu piyasalardaki tehlikeyi TAKVİM günlerce manşetlerinden duyurmuş ve yatırımcıları uyarmıştı.

        Son günlerde yaşanan çöküşle birlikte birçok yatırımcı parasını kurtarma telaşına düştü. Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin 1 günde yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 29 bin 400 dolar seviyesine indi.

        Bitcoin'de bir haftalık değer kaybı ise yüzde 11'in üzerine çıktı.

        Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum da 1 günde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek bin 735 dolar seviyesine geriledi.

            Ethereum'un son bir haftalık değer kaybı ise yüzde 14'ün üzerine çıktı. Ripple da son 7 gün içerisinde yüzde 18'den fazla kayıp yaşadı.

            ADETA SAADET ZİNCİRİ GİBİ
            Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyüp Ensari Şahin, "Bitcoin, ilk çıktığı zamanlarda kara para aklama ve terör finansmanı konuları ile eleştiriler alırken, zamanla spekülatif bir varlık, balon fiyatlı ve saadet zinciri gibi konularda eleştirilmiş. Günümüzde ise madencilik sistemi ve sistemin sürdürülebilirliğine yönelik eleştiri artmıştır" dedi.

            İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayben Koy da "Madencilikle ilgili yasaklamalar yapan Çin, bu faaliyetlerde kullanılan donanımların ikinci el piyasada satılmasına da yasak getirdi" diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Kripto para alanlar yandı! Bitcoin, Ethereum, Ripple'da dev düşüş sürüyor: Küresel zarar 1.7 trilyon doları aştı