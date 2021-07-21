Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor (Ekonomi haberleri)

Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor. Kente 1 Ocak-15 Temmuz döneminde 2 milyon 401 bin 470 yabancı turist gelirken, bunun 765 bin 706'sını Ruslar oluşturdu. 22 Haziran'da 30 uçuşun gerçekleştiği Rusya pazarından günlük uçuş sayıları 100'e yaklaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Günlük 24-26 bin Rus turist giriş yapıyor" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporunda, İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019'a oranla ise yüzde 23 düşük olduğu belirtildi. Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu ve en çok uçuş gerçekleştirilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğu kaydedildi.
DÖVİZLE TAZMİNAT
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kıdem tazminatının fesih tarihindeki tavanı aşmamak koşuluyla yabancı para ile hesaplanıp ödenebileceğine hükmetti. Bir inşaat firmasının yurt dışı şantiyesinde kaynak ustası olarak çalışan kişi, işten çıkartıldı. Soluğu iş mahkemesinde alan kaynak ustası, tam 9 yıl boyunca 2 bin 300 dolar ücretle görev yaptığını ve haksız olarak iş akdinin feshedildiğini ileri sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Son olarak devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmadığını hatırlattı. Kararda şöyle denildi: "Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına engel yoktur."