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    Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor (Ekonomi haberleri)

    Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor. Kente 1 Ocak-15 Temmuz döneminde 2 milyon 401 bin 470 yabancı turist gelirken, bunun 765 bin 706'sını Ruslar oluşturdu. 22 Haziran'da 30 uçuşun gerçekleştiği Rusya pazarından günlük uçuş sayıları 100'e yaklaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Günlük 24-26 bin Rus turist giriş yapıyor" dedi.

    Ruslar Antalya dedi

    Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor. Kente 1 Ocak-15 Temmuz döneminde 2 milyon 401 bin 470 yabancı turist gelirken, bunun 765 bin 706'sını Ruslar oluşturdu. 22 Haziran'da 30 uçuşun gerçekleştiği Rusya pazarından günlük uçuş sayıları 100'e yaklaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Günlük 24-26 bin Rus turist giriş yapıyor" dedi.

    İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE
    İstanbul     Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporunda, İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019'a oranla ise yüzde 23 düşük olduğu belirtildi. Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu ve en çok uçuş gerçekleştirilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğu kaydedildi.

    DÖVİZLE TAZMİNAT
    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,     kıdem tazminatının fesih tarihindeki tavanı aşmamak koşuluyla yabancı para ile hesaplanıp ödenebileceğine hükmetti. Bir inşaat firmasının yurt dışı şantiyesinde kaynak ustası olarak çalışan kişi, işten çıkartıldı. Soluğu iş mahkemesinde alan kaynak ustası, tam 9 yıl boyunca 2 bin 300 dolar ücretle görev yaptığını ve haksız olarak iş akdinin feshedildiğini ileri sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Son olarak devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmadığını hatırlattı. Kararda şöyle denildi: "Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına engel yoktur."

        18 MİLYAR LİRA AKARYAKIT DESTEĞİ
        Enerji         Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulanan eşel mobil sistemi ile vatandaşa ciddi bir ekonomik destek sağlandığını belirterek, bu desteğin 2021 yılında devlete maliyetinin 18 milyar lira olduğunu açıkladı. BARIŞ ŞİMŞEK.

        21 EVİM ŞİRKETİNDE TASFİYE BAŞLIYOR
        Halk arasında faizsiz ev ve taşıt alma şeklinde ifade edilen tasarruf finansman şirketlerinden 21'i yeterli koşulları karşılamadığı için tasfiye ediliyor. Yasal düzenleme ile tasfiye görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) verildi. Fon, şirketlerin tasfiyesi için komisyon kurarken, kurucu ortakların mal varlıkları da bu süreçte dikkate alınacak, mağdurlara ödeme yapılacak. Böylece vatandaşların mağduriyeti de önlenecek. HAZAL ATEŞ.
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        Haberler Ekonomi Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor (Ekonomi haberleri)