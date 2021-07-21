Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor (Ekonomi haberleri)

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporunda, İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019'a oranla ise yüzde 23 düşük olduğu belirtildi. Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu ve en çok uçuş gerçekleştirilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğu kaydedildi.