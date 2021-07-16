Kredilere erişim kolaylaştırıldı (Ekonomi haberleri)

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME MÜJDESİ

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. İlave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak. Burak Erdem ÇELİK.