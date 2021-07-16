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    Kredilere erişim kolaylaştırıldı (Ekonomi haberleri)

    Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. Bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bankalar Birliği verilerine göre, 230 firmanın 55.9 milyar lira borcu yapılandırıldı.

    Kredilere erişim kolaylaştırıldı

    Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. Bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bankalar Birliği verilerine göre, 230 firmanın 55.9 milyar lira borcu yapılandırıldı. Hazal ATEŞ.

    THY, EN GÜVENLİ HAVAYOLLARI ARASINDA
    THY'nin, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi. Genel Müdür Bilal Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yılda, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız" dedi.

    SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME MÜJDESİ
    'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. İlave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak. Burak Erdem ÇELİK.

        LAMBORGHİNİ DENİZE AÇILDI
        Lamborghini         ile İtalyan yat üreticisi Tecnomar'ın işbirliğiyle üretilen sürat teknesi görücüye çıktı. Lamborghini'nin 1963 yılındaki temeline atıfta bulunularak inşa edilen tekne, Lamborghini Sian FKP 37'den ilham alınarak hayata geçirildi. İki MAN V12-2000 HP motora sahip tekne, Tecnomar filosunun en hızlısı ünvanını aldı. Yaklaşık 3.5 milyon dolarlık taban fiyata sahip teknenin kaç sipariş aldığı açıklanmadı. Ancak 2022'ye kadarki tüm üretimlerin rezerve edildiği belirtildi.

        RENKLİ ZAMAN
        İsviçreli         saat üreticisi Richard Mille'in RM 07-01 koleksiyonuna 3 yeni model eklendi. Seramik kasalı, pembe, mavi ve lavanta renge sahip modellerin her birinden 50 adet üretileceği açıklandı. Kollara renk getiren saatlerin fiyatının ise 163 bin dolar olduğu belirtildi.

        REKOR KIRDI
        Bu yıl yeni nesil iPhone modellerinin üretiminin 90 milyon adede çıkarılacağı haberleri, Apple hisselerini 1 günde yüzde 2.3 yükseltti. Böylece Apple hisseleri Haziran'da gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık yüzde 20 yükseliş kaydetti. Haber sonrası Apple'ın tedarikçileri olan Skywork Solutions hisseleri yüzde 4.2, Qorvo yüzde 3.5, Cirrus Logic yüzde 2.5, Broadcom yüzde 1.7, Micron Technology ise yüzde 2.9 oranında yükseldi.

            EĞLENCE OLSUN DİYE HACKLEMİŞ
            700 milyondan fazla Linkedin kullanıcısının verisini ele geçirerek satışa çıkaran ve kendisini 'Tom Liner' olarak isimlendiren hacker, saldırıyı 'eğlence olsun diye' yaptığını söyledi. Hacker, elindeki çalıntı verileri, 'birçok' mutlu müşteriye 5 bin dolara sattığını ifade etti.

            ALIŞVERİŞLERE BAYRAM DOPİNGİ
            Elektronik             Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Düğün sezonuna da denk gelen Kurban Bayramı alışverişinde kıyma makinesi, bıçak setleri, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, derin dondurucu gibi ürünlerde bu ay yüzde 35'e yakın artış görüyoruz" dedi. Çevikoğlu, yaz lastiği satışlarının da arttığını söyledi.

            ARAÇ BAŞINA 3 BİN EURO CEZA
            Hollanda'daki             Amsterdam Bölge Mahkemesi, Volkswagen'in (VW), emisyon testi sonuçlarını tahrif eden hileli bir yazılımla donatılmış dizel araçları satın alanlara 3 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme kararına göre, emisyon gizleme yazılımına sahip tahrif edilmiş ikinci el Volkswagen, Seat ve Skoda alanlara da bin 500'er euro ödenecek.
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            Bağ-Kur emeklisinin parası hesapta
            Haberler Ekonomi Kredilere erişim kolaylaştırıldı (Ekonomi haberleri)