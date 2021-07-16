Kredilere erişim kolaylaştırıldı (Ekonomi haberleri)

Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. Bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bankalar Birliği verilerine göre, 230 firmanın 55.9 milyar lira borcu yapılandırıldı. Hazal ATEŞ.
THY, EN GÜVENLİ HAVAYOLLARI ARASINDA
THY'nin, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi. Genel Müdür Bilal Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yılda, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız" dedi.
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME MÜJDESİ
'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da aylık bin 500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. İlave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak. Burak Erdem ÇELİK.