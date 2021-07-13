MEHMETÇİK VAKFI KURBANLIK BAĞIŞI NE KADAR 2021?

TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.

Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.

Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.



1 TL = 1,00 TL (13.07.2021 20:01:00 - T.C. Merkez Bankası)

Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.355,00 TL