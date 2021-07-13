2021 Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Mehmetçik Vakfı ve diğer benzer kurumların vekaleten kurban kesim fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2021 Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
MEHMETÇİK VAKFI KURBANLIK BAĞIŞI NE KADAR 2021?
TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.
Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.
Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.
1 TL = 1,00 TL (13.07.2021 20:01:00 - T.C. Merkez Bankası)
Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.355,00 TL
2021 YILI VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞI FAALİYETLERİ
TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren vekâleten kurban bağış faaliyetini sürdürmektedir.
Vekâleten kurban kesimi faaliyeti;
Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,
Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,
Veteriner denetiminde,
Noter gözetiminde,
Din görevlisi nezaretinde,
Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.