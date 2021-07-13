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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 21:02
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    • 13.07.2021 21:06
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    Mehmetçik Vakfı 2021 kurbanlık bağışı ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı hangi bankaya yatırılır?

    Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı 2021 ne kadar? Sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen konular arasında yer aldı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na vermek isteyenler ne kadar ücret ödeneceğini merak etmeye başladı. Mehmetçik Vakfı tarafından 2021 kurbanlık bağıı ücreti açıklandı. Peki, 2021 Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? Mehmetçik Vakfı bağış hangi bankaya yatırılıyor? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Mehmetçik Vakfı 2021 kurbanlık bağışı ne kadar?

    2021 Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Mehmetçik Vakfı ve diğer benzer kurumların vekaleten kurban kesim fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2021 Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    MEHMETÇİK VAKFI KURBANLIK BAĞIŞI NE KADAR 2021?

    TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.

    Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.
    Aşağıdaki kura göre döviz Türk Lirasına göre çevirilerek hesabınızdan alınacaktır.

    1 TL = 1,00 TL (13.07.2021 20:01:00 - T.C. Merkez Bankası)
    Tahsil edilecek BAĞIŞ TUTARI : 1.355,00 TL

    2021 YILI VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞI FAALİYETLERİ

    TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren vekâleten kurban bağış faaliyetini sürdürmektedir.

    Vekâleten kurban kesimi faaliyeti;

    Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,

    Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,

    Veteriner denetiminde,

    Noter gözetiminde,

    Din görevlisi nezaretinde,

    Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.

        Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine taze et olarak, bir bölümü de tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçiklerimiz ile çocuklarına yardım için kullanılmaktadır.

        Kurban bayramı dönemi dışında gerçekleşen vekâleten adak kurban bağışına ilişkin olarak sürekli bir organizasyonu gerçekleştirmediğimiz için adak kurbanı ile ilgili müracaatların bu organizasyonu gerçekleştiren kurumlara yapılması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Mehmetçik Vakfı 2021 kurbanlık bağışı ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı hangi bankaya yatırılır?