Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüştü: Yıl sonunda yüzde 7 büyüme bekleniyor

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.

ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKASINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

"MALİYE VE PARA POLİTİKALARI EL ELE YÜRÜYECEK"

Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.