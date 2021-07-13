Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüştü: Yıl sonunda yüzde 7 büyüme bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elvan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldi.
TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARINI ANLATTI
Elvan toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.
Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.
Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.
ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKASINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.
"MALİYE VE PARA POLİTİKALARI EL ELE YÜRÜYECEK"
Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.