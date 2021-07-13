ABD'li bankalar JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'ın kârı attı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase ve Goldman Sachs, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMORGAN CHASE'İN KÂRI YÜZDE 155 ARTTI

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155 artarak 11,95 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020'nin ikinci çeyreğinde 4,69 milyar dolar net kar açıklamıştı

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 3,78 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 1,38 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2021'in ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak yaklaşık 31,4 milyar dolar oldu.

Banka, 2020'nin aynı döneminde 33,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

GOLDMAN SACHS'IN KARI DA BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre bankanın 2020'nin ikinci çeyreğinde 373 milyon dolar olarak kaydedilen net karı bu yılın aynı döneminde 5,49 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden kurumun hisse başına karı da 2021'in ikinci çeyreğinde 15,02 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin ikinci çeyreğinde 0,53 dolar olmuştu.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 15,39 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin ikinci çeyreğinde 13,29 milyar dolar gelir elde etmişti.