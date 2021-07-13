Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.07.2021 15:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 15:03
    ABONE OL

    13 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 13 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    13 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Konya Çimento 1.042,10 998,60 4,36
    Erbosan 147,80 144,50 2,28
    Migros Ticaret 33,40 32,84 1,71
    Anadolu Efes 22,14 21,80 1,56
    Doğan Holding 2,71 2,67 1,50
    Koç Holding 19,80 19,51 1,49
    Torunlar GMYO 3,21 3,17 1,26
    Hektaş 7,39 7,31 1,09
    Vakıflar Bankası 3,51 3,48 0,86
    Bim Mağazalar 61,80 61,30 0,82
    Türk Telekom 6,46 6,41 0,78
    Arçelik 32,56 32,32 0,74
    Şok Marketler Ticaret 11,24 11,16 0,72
    Aksa Enerji 11,49 11,41 0,70
    Eczacıbaşı Yatırım 36,88 36,64 0,66
    İş GMYO 1,86 1,85 0,54
    Pegasus 72,00 71,65 0,49
    Halkbank 4,86 4,84 0,41
    Şişe Cam 7,63 7,60 0,39
    Ege Endüstri 1.223,00 1.218,70 0,35

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 3,81 3,92 -2,81
    RTA Laboratuvarları 20,64 21,20 -2,64
    Nuh Çimento 37,00 37,96 -2,53
    Çimsa 22,68 23,22 -2,33
    İş Yatırım Menkul Değerler 12,94 13,24 -2,27
    Fenerbahçe Futbol 35,84 36,62 -2,13
    Jantsa Jant Sanayi 70,25 71,70 -2,02
    İhlas Gayrimenkul 0,97 0,99 -2,02
    Bera Holding 10,93 11,14 -1,89
    İndeks Bilgisayar 5,83 5,94 -1,85
    İhlas Holding 0,55 0,56 -1,79
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 6,76 -1,78
    Çemaş Döküm 1,13 1,15 -1,74
    Türk Traktör 163,50 166,30 -1,68
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,21 1,23 -1,63
    Galatasaray Sportif 3,63 3,69 -1,63
    Ford Otosan 169,90 172,70 -1,62
    Netaş Telekomünikasyon 18,88 19,19 -1,62
    Odaş Elektrik 1,84 1,87 -1,60
    Kordsa Teknik Tekstil 19,50 19,81 -1,56

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
    Haberler Ekonomi 13 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?