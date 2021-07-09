Seyahatlerden önce sigorta önemli

Havaların ısınması ile beraber iç turizm hareketlenirken, özel araçların kullanım oranı da arttı. Trafikteki araç sayısı 24.5 milyonu aşarken, oto sigortaları ve pandemi sürecinde talep artışının en çok görüldüğü sağlık sigortaları da gündem maddelerinden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, tatil döneminde trafik kazalarının önüne geçmenin önemine dikkat çekti.

EN FAZLA KAZA YAZ AYLARINDA

Kırmızı, şu değerlendirmeyi yaptı: "2021 Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24.5 milyonu aştı. Hem öğrencilerin yaz tatilinin başlaması hem de havaların ısınması ile birlikte tatil sezonu açıldı ve insanlar şehirlerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Aşılama sürecinde büyük yol kat etsek de maalesef salgın tehdidi hâlâ devam ediyor, salgının ilk sürecindeki önlemleri almaya devam ediyoruz. Seyahatler öncesi oluşan trafik yoğunluğu ve yüksek hız trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ölümlü ve yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz-Ağustos aylarında meydana geliyor, geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda bu dönemde 17 bin bandında trafik kazası meydana geldi. Yine 2020 yılında kaza sayısı pandemi kısıtlamalarının da etkisiyle yüzde 18.7 oranında azalarak 983 bin 808 oldu. Oranlarda gerileme görülse de kaza sayısı hâlâ tehdit boyutunu koruyor."

RİSKLER TEMİNAT ALTINDA

Kaza sayılarının sadece kazaya dahil olan sürücüler için değil, trafikteki diğer araç sahipleri için de tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Nihat Kırmızı, "Seyahatlerimizde hem kendi aracımızın hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini gözetmek manevi bir sorumluluk. Tatile çıkarken sorumluluklarınızı geride bırakmayıp, daha rahat bir tatil için kaskonuzu önceden yaptırmak büyük önem taşıyor. Doğa Sigorta Kasko ürünü ile sadece çarpma, çarpışma gibi durumlar değil, yanma, hırsızlık, anahtar kaybı gibi olası riskler de teminat kapsamında" şeklinde konuştu.