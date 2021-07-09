Bunu da görmedik demeyiz! Korsanlardan akıl almaz yöntem! İşi büyütüp ilan bile verdiler!

Sahibinden. com sitesine binlerce ilan veren korsan duraklar, insanları kayıt dışı sisteme dahil etmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Vergisiz, sigortasız ve faturasız sistemde, korsan duraklar, 'bol ve yüksek kazanç' vaadinde bulunuyor. Vergisiz, faturasız sisteme acil önlem bekleniyor.
EN ÇOK İLAN İSTANBUL'DAN
İnternet sitesinde en fazla iş ilanının İstanbul'dan verildiği dikkat çekiyor. Onu Muğla-Bodrum ve Antalya takip ediyor. "Günlük 600-800 lira kazanç", "Ayda 15 bin TL kazanç" gibi başlıklarla çıkan ilanlarda, ağırlıklı olarak 2010 model ve üstü araba şartı aranıyor.
"Vasıflı-vasıfsız eleman", "Bay-bayan şoför", "Kendi işinin patronu ol" gibi ifadelerin yer aldığı ilanlarda, herhangi bir mezuniyet şartı aranmadığı da belirtiliyor. İlanlarda sisteme girmenin tek şartı kendi aracınızın olması!