Bunu da görmedik demeyiz! Korsanlardan akıl almaz yöntem! İşi büyütüp ilan bile verdiler!

İLGİNÇ VAATLER VAR

İnternet sitesinde şoför ve araç bulma yarışına giren korsan duraklar, ilanlarda birbirinden ilginç vaatlerde de bulunuyor. Örneğin bir korsan durak, kendilerine ait aracın bulunmadığını, dolayısıyla herhangi bir kayırmanın yapılmadığını, sırası gelen aracın yönlendirildiğini belirtiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Bir diğeri ise 1 milyondan fazla müşterilerinin bulunduğunu belirterek, aracın yakalanması ya da ceza kesilmesi durumunda cezayı ödemeyi vaat ediyor. Korsan taşımacılık yapanlara 1.339 liradan 6.700 TL'ye kadar idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araç iki ay trafikten men ediliyor, sürücünün ehliyetine de 20 puan ceza yazılıyor.