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    • Ekonomi
    • 09.07.2021 09:04
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    • 09.07.2021 09:04
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    9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 9 Temmuz günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı araştırılan konulardan birisi. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler faydalanabiliyor. Memur ve emekli maaş zammıyla birlikte miktarı da artan evde bakım maaşının Temmuz ödemesi de merak ediliyor. Peki; 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası yattı mı?

    9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım ücretleri her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Her ay sosyal devlet kapsamında hesaplara yatırılan evde bakım parasının Temmuz ayı ödemesi merakla bekleniyor. Peki; 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!

    9 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşları henüz Temmuz ayında yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?

    Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.

    Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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        Haberler Ekonomi 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?