9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım ücretleri her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Her ay sosyal devlet kapsamında hesaplara yatırılan evde bakım parasının Temmuz ayı ödemesi merakla bekleniyor. Peki; 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!
9 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz Temmuz ayında yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM NE ZAMAN YATAR?
Bilindiği üzere evde bakım parası ödemeleri her ayın ilk haftasında başlar ve ayın üçüncü haftasının sonuna kadar sürebilirdi. İl il yatırılan ödemelerin ardından bir sonraki ay için sürçe başlardı. Ancak bayram dönemlerinde ödemelerde farklı bir sistem uygulanabiliyor.
Bir önceki dönem bayram ödemelerinde evde bakım maaşları tek bir günde ödenmişti. Kurban bayramı ödemelerinde de aynı sistemin uygulanabileceği bildiriliyor. 12 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir gün içinde tüm şehirler için evde bakım maaşı ödemelerinin tek kalemde yapılabileceği öngörülüyor.