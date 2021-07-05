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    Önce 2021 emekli ikramiyeleri yatacak ardından milyonların yeni maaşı belli oluyor

    Memurların, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların yeni maaşları bugün belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay, 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2021'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    Zamanı geldi

    Memurların, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların yeni maaşları bugün belli oluyor.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay, 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2021'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    Yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların aylıkları da memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Ocak- Mayıs döneminde TÜFE yüzde 6.39 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 artış oluştu.

        Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 1.21'lik Haziran ayı TÜFE tahminine göre zam yüzde 7.67 olacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar zamlı paralarını maaş alma günlerinde cebine koyacak. Memur emeklileri ise maaşlarını bu ayın başında zamsız olarak aldı, zam farkını ay içinde duyurulan tarihte hesabında görecek.

        İKRAMİYELER DE BU AY YATIRILIYOR
        Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak.

            Bu ay maaşlarını zamlı olarak alacak emekliler, 20-23 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de bin 100 lira bayram ikramiyesini cebine koyacak.

            İkramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor. Yeni emekli olanlar da bu ayki bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

            İŞÇİLERİN GÖZÜ ENFLASYONDA


                Kamudaki 700 bini aşkın işçinin zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

                TÜHİS'in teklifini sunmasıyla hareketlenecek zam pazarlığının ay ortasında sonuçlanması bekleniyor.

                Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021- 2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
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