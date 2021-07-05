Önce 2021 emekli ikramiyeleri yatacak ardından milyonların yeni maaşı belli oluyor

Memurların, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların yeni maaşları bugün belli oluyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay, 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2021'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların aylıkları da memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Ocak- Mayıs döneminde TÜFE yüzde 6.39 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 artış oluştu.