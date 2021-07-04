Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? En yüksek ve en düşük maaş…

Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verilerini açıkladığında Temmuz ayı maaşları enflasyon oranında artacak. Milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek habere çevrildi ve maaşlarına ne kadar zam olacağını merak ediyor. En yüksek ve en düşük mühendis maaşı da belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!
İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.
Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.
Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.