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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 17:11
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    • 04.07.2021 17:11
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    Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? En yüksek ve en düşük maaş…

    Gündemde sıklıkla Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? Sorgulaması yapılıyor. Milyonlarca vatandaş Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına bağlı olarak Temmuz zamlı maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyon verilerine bağlı olarak enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşının kaç TL’ye yükseleceği belli olacak. Memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarını etkileyecek enflasyon bilgileri doğrultusunda en düşük ve en yüksek mühendis maaşı da öğrenilecek. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? En yüksek ve en düşük maaş…

    Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verilerini açıkladığında Temmuz ayı maaşları enflasyon oranında artacak. Milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek habere çevrildi ve maaşlarına ne kadar zam olacağını merak ediyor. En yüksek ve en düşük mühendis maaşı da belli olacak.

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

    2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

    Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

    Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

        Bu dönemde toptan fiyatlar ise besinde yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Pazar Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Merkez Bankası anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini yükseliş gösterdi. Toplam 57 katılımcı ile yapılan ankette geride bıraktığımız ay yüzde 0.82 olarak belirtiler enflasyon beklentisi bu ay yüzde 1.21 civarına yükseldi.

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi verisine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi tahmini yüzde 1.21 olarak gerçekleşti.

        EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

        Buna göre de milyonlarca vatandaşın cebine girecek olan temmuz maaşları hesaplandı. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

        TABAN AYLIKLAR Mevcut: % 6.39 - % 7.67
        Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL
        Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

        SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL
        Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
        Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL
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        Haberler Ekonomi Mühendis zammı kaç TL? Enflasyon zammı ile birlikte mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar? En yüksek ve en düşük maaş…