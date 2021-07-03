Otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı ancak bilet fiyatları düşmedi

Normalleşmeyle birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyacak.
Bayram öncesi bilet almak isteyenler koltuk sınırlaması kalkmasına rağmen bilet fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, tepki gösterdi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise "Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak" dedi. Yolcular tepkilerini şöyle dile getirdi: