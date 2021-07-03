Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı ancak bilet fiyatları düşmedi

    Otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı ancak bilet fiyatları düşmedi. Hatta yolcular ‘Fiyatlar arttı’ diyerek tepki gösterdi.İstanbul Ticaret Odası verilerine göre; şehirde Haziran ayının zam şampiyonu, fiyatı yüzde 25.86 artan şehirlerarası otobüs bileti ücreti oldu.

    Kârayolu!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Normalleşmeyle birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyacak.

    Bayram öncesi bilet almak isteyenler koltuk sınırlaması kalkmasına rağmen bilet fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, tepki gösterdi.

    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise "Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak" dedi. Yolcular tepkilerini şöyle dile getirdi:

        2 SAATLİK YER 100 TL
        Mahmut Mumcu: Otobüslerin normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hâlâ yüksek.


        Bülent Kışlıoğlu: 180 liraya Hatay'a gitmek için bilet aldım. Bilet fiyatları hâlâ aynı, hatta gün geçtikçe artıyor.


        Pakize Yücel: Trakya'ya gidiyorum. 2 saatlik yere kişi başı 100 lira para verdim.


            Mehmet Duman: Şu an 120 liraya Bolu'ya bilet aldım. Ancak biletçi bayramda 200 lira olacağını söylüyor.

            YÜZDE 25'LE ZAM ŞAMPİYONU
            İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; şehirde Haziran ayının zam şampiyonu, fiyatı yüzde 25.86 artan şehirlerarası otobüs bileti ücreti oldu. Fiyat artışında otobüs biletini, yüzde 13.68 ile otel oda konaklama ücreti takip etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tosuncuk bu akşam Türkiye'ye geliyor
            Haberler Ekonomi Otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı ancak bilet fiyatları düşmedi