Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdık (Ekonomi haberleri)

Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçı, Haziran ayında, ikinci çeyrekte, yılın ilk yarısında ve son 12 ayda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdı.
Haziran'da Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti. TİM Başkanı İsmail Gülle de "İhracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık rekorlarını kırdı" dedi.
SALGIN DESTEĞİ HESAPTA!
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin ilk fazına ilişkin ödemeleri 30 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirterek, "Küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını destekliyoruz" dedi. Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı'nın birinci fazına ilişkin başvurular 3-21 Mayıs arasında alındı. Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran'da başladı. İşletmeler, 9 Temmuz'a kadar turkiye.gov.tr'den başvuru yapabilecek. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.