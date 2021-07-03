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    Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdık (Ekonomi haberleri)

    Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçı, Haziran ayında, ikinci çeyrekte, yılın ilk yarısında ve son 12 ayda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı.

    Dört dörtlük rekor

    Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçı, Haziran ayında, ikinci çeyrekte, yılın ilk yarısında ve son 12 ayda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdı.

    Haziran'da Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti. TİM Başkanı İsmail Gülle de "İhracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık rekorlarını kırdı" dedi.

    SALGIN DESTEĞİ HESAPTA!
    KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin ilk fazına ilişkin ödemeleri 30 Haziran itibarıyla başlattıklarını belirterek, "Küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını destekliyoruz" dedi. Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı'nın birinci fazına ilişkin başvurular 3-21 Mayıs arasında alındı. Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran'da başladı. İşletmeler, 9 Temmuz'a kadar turkiye.gov.tr'den başvuru yapabilecek. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

        FAİZSİZ EV TASFİYESİ
        BDDK, tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kararlarını açıkladı. Dün sabah 'şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine' karar verildiğini duyuran BDDK, öğleden sonra da 14 şirket için kararını açıkladı. Açıklamada "6 şirketin intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerinin menfaatlerinin korunması için gereken yapılacak" denildi.

        MTV'DE 2. TAKSİT DÖNEMİ BAŞLADI
        Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi önceki gün başlarken; ödemeler için son gün 2 Ağustos (31 Temmuz resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi. Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

        VAKIF KATILIM'DAN KOBİ'LERE KOLAYLIK
        Vakıf Katılım,         KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine imkan verecek kampanyasını devreye aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Bundan böyle KOBİ'lerimiz yatırım mallarını peşin almak yerine kurumumuz aracılığıyla uygun ödeme seçeneklerinden faydalanarak finansal kiralama yöntemiyle alabilecek" dedi.

            SEYAHAT TRAFİĞİ ARTTI
            Kısıtlamaların             kaldırılması ulaşıma talebi artırdı. Enuygun'un analizine göre, uçak bileti satışlarında yüzde 115, otobüs biletlerinde yüzde 324, konaklamalarda ise yüzde 381 artış yaşandı. Uçak seyahatlerinde en çok İstanbul arandı.

            35 DAKİKADA KONYA-KARAMAN
            Ulaştırma Bakanı Adil             Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Kısa süre sonra iki şehri hızlı trenle birbirine bağlıyoruz" dedi. Konya-Karaman arası 35 dakikaya inecek.

            TAKSİTE 12 AY SINIRI
            BDDK'nın ardından Ticaret Bakanlığı da bazı eşyaların satışında taksit sayılarını düşürdü. Konut harici satışlarda taksit 12 ayı geçemeyecek. Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak. Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.
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            Haberler Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza atarak tarih yazdık (Ekonomi haberleri)