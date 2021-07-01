Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülkeden küresel vergi anlaşması!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi küresel GSYH'nin yüzde 90'ını temsil eden 130 ülke, uluslararası vergi reformu konusunda anlaştı.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER KAR ETTİKLERİ YERLERDE VERGİ ÖDEYECEK

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri sağlanacak.

Bu uygulama, uluslararası vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandıracak.

Dijital alanda faaliyet gösteren firmaları da içeren en büyük çok uluslu şirketlerin ülkeler arasında kar ve vergi dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek.

Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik bazı haklar, ev sahibi ülkeden firmaların ticari faaliyet gösterdiği ve kar elde ettikleri yerlere tahsis edilecek.

Kurumlar vergisi konusunda adil rekabet ortamı hazırlanacak. Bunun için küresel bir asgari kurumlar vergisi oranı getirilecek.

Çok uluslu şirketler faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

KÜRESEL ÇAPTA YILLIK 150 MİLYAR DOLARLIK VERGİ GELİRİ ÜRETİLECEK

Söz konusu oranla, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık vergi geliri üretilecek.

Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve büyük firmaların çeşitli uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda ve Macaristan'ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti.

Vergi anlaşmasının teknik detaylarının ekim ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.