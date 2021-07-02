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    Trendyol’dan spora destek

    Trendyol, Futbol Milli Takımlar resmi sponsorluğunun ardından spora yaptığı katkılara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru oldu.

    Trendyol’dan spora destek
    Trendyol, Futbol Milli Takımlar resmi sponsorluğunun ardından spora yaptığı katkılara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru oldu. Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, şirketin Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini belirterek, "Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo'da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın olimpiyat heyecanını paylaşıyor, Tokyo'da yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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