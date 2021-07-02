Milyar dolarlık oyun

Türkiye'nin son unicorn'u yine oyun sektöründen çıktı. Ülkemizin ilk milyar doları aşan girişimi (unicorn) Peak Games'ten 2019'da ayrılan Soner Aydemir, İkbal Namlı, Hakan Sağlam, Eren Şengül ve Serdar Yılmaz'ın kurduğu Dream Games, yaklaşık 2 yılda 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Dream Games, son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım aldı.
HEDEF KÜRESEL PAZAR
2020 Kasım ayında Makers Fund liderliğinde 7.5 milyon dolar ve Şubat 2021'de Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar yatırım alan Dream Games'in bugüne kadar aldığı toplam yatırım 212 milyon dolara ulaştı. Dream Games'in kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, fonun her kanalda ve her coğrafyada kullanıcı elde etmek için kullanılacağını açıkladı. Asya'nın, özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin'in odak noktası olacağını söylediğini ifade eden Aydemir, ana hedefinin oyunu küresel pazardaki en büyük oyunlardan biri olacak şekilde ölçeklendirmek olduğunu ifade etmişti.
HEDEF KÜRESEL PAZAR
2020 Kasım ayında Makers Fund liderliğinde 7.5 milyon dolar ve Şubat 2021'de Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar yatırım alan Dream Games'in bugüne kadar aldığı toplam yatırım 212 milyon dolara ulaştı. Dream Games'in kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, fonun her kanalda ve her coğrafyada kullanıcı elde etmek için kullanılacağını açıkladı. Asya'nın, özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin'in odak noktası olacağını söylediğini ifade eden Aydemir, ana hedefinin oyunu küresel pazardaki en büyük oyunlardan biri olacak şekilde ölçeklendirmek olduğunu ifade etmişti.