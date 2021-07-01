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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 08:35
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    • 02.07.2021 08:35
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    TEFE TÜFE Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Haziran enflasyon beklentisi nasıl?

    Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Haziran enflasyon beklentisi nasıl? Milyonlarca kişinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşlara enflasyon oranında yapılacak zam oranı da belli olacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi için tarih verildi. Ekonomistler de enflasyon verilerine göre değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı. Pek Haziran enflasyon beklentisi nasıl?

    takvim.com.tr
    2021 Haziran enflasyon beklentisi nasıl? TEFE TÜFE Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    2021 Haziran enflasyon beklentisi merak edilen konulardan birisi oldu. Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarını etkileyecek enflasyon verileri merakla bekleniyor. Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler de Haziran ayı enflasyon beklentisini değerlendirdi. Peki; 2021 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

    Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

    Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, gıdada yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

    Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Merkez Bankası anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini yükseliş gösterdi. Toplam 57 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette geride bıraktığımız ay yüzde 0.82 olarak açıklanan enflasyon beklentisi bu ay yüzde 1.21 seviyesine yükseldi.

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi verisine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi tahmini yüzde 1.21 olarak gerçekleşti.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Haziran enflasyon beklentisi nasıl?