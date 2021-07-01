Otomobilde ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV indirimi çıktı mı, var mı? ÖTV araç matrahı nedir?



Özel Tüketim Vergisinin Ödeme Şekli

Özel tüketim vergisi beyanname verme süreleri içinde ödenirler. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yaptığı bankalar kanalı ile yapılabilir.

ÖTV ve KDV'yi Birbirinden Ayıran Özellikler

ÖTV ve KDV bazı özellikler ile birbirlerine benzerler. Bu ikisini birbirinden ayıran en önemli özellik ÖTV'nin tek aşaması olan bir vergi türü olmasıdır. İlgili mallardan yalnızca bir kez ithalat, imalat ve ya ilk iktisap sırasında alınır. Bu mallar el değiştirirken yeniden ÖTV alınmamaktadır.

ÖTV Nasıl Hesaplanır? Özel Tüketim Vergisi Oranları Nelerdir?

Satın almak istediğiniz taşıtın vergi tutarını ve ÖTV indirimli fiyatını kolayca hesaplayan pek çok web sitesi ve uygulamalar bulunuyor. Aracın türüne ve fiyatına denk gelen orana göre yapılan hesap ile ÖTV ve KDV de olmak üzere tüm vergiler dahil bir fiyat elde edebiliyorsunuz.

KAYNAK: Hürriyet