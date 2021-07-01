1 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 39,90 36,80 8,42 Bera Holding 12,80 12,01 6,58 Jantsa Jant Sanayi 81,75 77,70 5,21 Türk Traktör 176,00 169,20 4,02 Alarko Holding 8,74 8,43 3,68 İhlas Holding 0,58 0,56 3,57 Netaş Telekomünikasyon 20,46 19,80 3,33 Vestel 31,26 30,30 3,17 Otokar 286,50 278,00 3,06 Brisa 20,78 20,18 2,97 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,02 2,94 Pegasus 74,15 72,05 2,91 Vestel Beyaz Eşya 46,40 45,18 2,70 Aksa 15,36 14,98 2,54 Hedef Girişim 2,83 2,76 2,54 Kordsa Teknik Tekstil 20,40 19,90 2,51 Çemtaş 13,08 12,78 2,35 Kervan Gıda 14,51 14,18 2,33 Aksa Enerji 11,82 11,56 2,25 Borusan Yatırım Pazarlama 295,00 288,90 2,11

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: