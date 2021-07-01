1 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,90
|36,80
|8,42
|Bera Holding
|12,80
|12,01
|6,58
|Jantsa Jant Sanayi
|81,75
|77,70
|5,21
|Türk Traktör
|176,00
|169,20
|4,02
|Alarko Holding
|8,74
|8,43
|3,68
|İhlas Holding
|0,58
|0,56
|3,57
|Netaş Telekomünikasyon
|20,46
|19,80
|3,33
|Vestel
|31,26
|30,30
|3,17
|Otokar
|286,50
|278,00
|3,06
|Brisa
|20,78
|20,18
|2,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,02
|2,94
|Pegasus
|74,15
|72,05
|2,91
|Vestel Beyaz Eşya
|46,40
|45,18
|2,70
|Aksa
|15,36
|14,98
|2,54
|Hedef Girişim
|2,83
|2,76
|2,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,40
|19,90
|2,51
|Çemtaş
|13,08
|12,78
|2,35
|Kervan Gıda
|14,51
|14,18
|2,33
|Aksa Enerji
|11,82
|11,56
|2,25
|Borusan Yatırım Pazarlama
|295,00
|288,90
|2,11
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|125,90
|130,20
|-3,30
|Doğuş Otomotiv
|24,58
|25,36
|-3,08
|MLP Sağlık
|21,92
|22,16
|-1,08
|Karsan Otomotiv
|3,63
|3,66
|-0,82
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,27
|1,28
|-0,78
|Coca Cola İçecek
|77,35
|77,75
|-0,51
|Şok Marketler Ticaret
|11,56
|11,61
|-0,43