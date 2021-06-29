Son dakika: SGK prim borçlarının yapılandırmasına başvuru sayısı 2,5 milyona yaklaştı





"TOPLAMDA 101 MİLYAR 7 MİLYON TL BORÇ YAPILANDIRILDI"

Bu yapılandırmadan önce hala uygulaması devam eden 7256 sayılı Kanun kapsamında 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirten Bakan Bilgin, "Toplamda 101 milyar 7 milyon TL borç yapılandırıldı. 01 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanundan faydalanabilecekler" bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını buna göre; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını ifade etti.