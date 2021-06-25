Merakla beklenen EYT yasası çıkıyor mu? 2021 EYT son dakika kimler emekli olabilir?

2021 EYT son dakika | Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kaldı. 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kalmıştı. EYT'li binlerce kişi sosyal medyada da EYT yasasının çıkmasını talep ediyor. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?
EYT YASASI ÇIKACAK MI?
2021 yılında EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi var. EYT ile ilgilş 2021 yılında bir çalışma yapılması beklenmiyor. Zira korona virüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi ağır darbe almış durumda. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Başkan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.
EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.
8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.