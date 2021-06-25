Merakla beklenen EYT yasası çıkıyor mu? 2021 EYT son dakika kimler emekli olabilir?

EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.