GÜNCELLENDİ! Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Gündemde milyonlarca kişi Emekli ikramiyesi ne kadar? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Haziran ayının son haftası yaşanırken milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na ve ikramiyesine çevrildi. 2018 yılından bu yana her iki bayramda verilecen ve bu yıl zam yapılarak 1100 TL'ye çıkarılan ikramiye tutarını almak isteyenler şimdiden heyecan dolu geri sayıma başladı. Peki 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.
İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;
Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.