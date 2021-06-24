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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 08:13
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    • 25.06.2021 08:13
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    GÜNCELLENDİ! Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi ve hangi tarihte hesaplara yatacağını merak ederek gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Kurban Bayramı'nda 1100 TL olarak yatacak ikramiye ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Emekli ikramiyesi ne kadar?

    Gündemde milyonlarca kişi Emekli ikramiyesi ne kadar? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Haziran ayının son haftası yaşanırken milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na ve ikramiyesine çevrildi. 2018 yılından bu yana her iki bayramda verilecen ve bu yıl zam yapılarak 1100 TL'ye çıkarılan ikramiye tutarını almak isteyenler şimdiden heyecan dolu geri sayıma başladı. Peki 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

    TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

    Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.

        Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

        Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

        2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:

        TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı

        Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87

        Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04

        Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03

        SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12

        Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31
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