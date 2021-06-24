CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira?

Döviz kurlarındaki yaşanan hareketlilik akşam saatleriyle birlikte merak konusu oldu. Dolar ve euro alış satış fiyatları anbean takip edilirken gözler kapanış saatleriyle son duruma çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,6660 liradan, avro 10,3500 liradan güne başladı. 10,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3170 lira olmuştu. Peki, 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte son alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?