Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.06.2021 16:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2021 16:45
    ABONE OL

    CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira?

    Kapanış saatleriyle birlikte gözler dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son gelişmelere çevrildi. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler son alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 8,6415'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Peki, 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki yaşanan hareketlilik akşam saatleriyle birlikte merak konusu oldu. Dolar ve euro alış satış fiyatları anbean takip edilirken gözler kapanış saatleriyle son duruma çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,6660 liradan, avro 10,3500 liradan güne başladı. 10,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3170 lira olmuştu. Peki, 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte son alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,7 değer kazancıyla 15.560 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.092 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.999 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 25.164 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1,1940 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ayrıca bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

        Analistler, veri gündeminde Avrupa tarafında da Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin öne çıktığını aktardı.

        Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'dan AB dışı ülkelere ihracat mayısta yıllık bazda 27,9 artarak 48,4 milyar avroya ulaştı.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin çelişkili açıklamaları ve ABD'nin Çin'in bazı bölgelerinde üretilen güneş enerji panellerine kısıtlama getirebileceğini ilişkin haber akışının pay piyasalarının yukarı yönlü hareketlerini törpülediğini bildirdi.

        Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.566 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 7.275 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.286 puandan kapattı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 28.875 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,86 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 52.655 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 28.860 seviyelerinde bulunuyor.

            ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

            Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası ve enflasyona ilişkin çelişkili açıklamalarının gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.

            Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 91,2 seviyesinin önemli destek olduğunu ifade etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ulaşıma yüzde 22,47 zam istedi
            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira?