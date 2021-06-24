CANLI döviz kurları: 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira?

Döviz kurlarındaki yaşanan hareketlilik akşam saatleriyle birlikte merak konusu oldu. Dolar ve euro alış satış fiyatları anbean takip edilirken gözler kapanış saatleriyle son duruma çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,6660 liradan, avro 10,3500 liradan güne başladı. 10,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3170 lira olmuştu. Peki, 24 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte son alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 455 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,7 değer kazancıyla 15.560 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.092 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.999 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 25.164 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1,1940 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.