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    • Ekonomi
    • 23.06.2021 10:32
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    • 23.06.2021 10:32
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    mobil kredi ile paranız anında hesabınıza geçiyor! 10.000-20.000 -30.000 TL kredi desteği müjdesi geldi!

    'ndan 10.000- 20.000- 30.000 TL al kredi müjdesi için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu sayesinde şubeye gitmeye gerek kalmadan paranız hemen hesabınıza geçiyor. 36 aya kadar vade imkanı bulunan fırsatında olumlu değerlendirilen krediler, ve den hesaba direkt aktarılıyor. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor. Peki, alım şartları nelerdir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    10.000-20.000 -30.000 TL dijital kredi desteği Ziraat'ten!

    Ziraat Bankası mobil kredi alım şartları nelerdir? Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor.

    DİJİTAL KREDİ İLE ŞUBEYE GİTMEDEN KREDİ KULLANMA KOLAYLIĞI ZİRAAT'TA

    Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

    ÖZELLİKLER!

    İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

    36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

    Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

    ÖRNEK ÖDEME TABLOSU!

        ZİRAAT BANKASI 10.000 TL 36 AY KREDİ

        Taksit Tutarı: 382,82 TL

        Faiz Oranı: 1,54

        Yıllık Maliyet Oranı: %25.052

        İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.

        Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

        Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

        Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.

        DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU

        Ziraat Bankası'ndan ücretini alan çalışan veya emekli olsun hiçbir ayrım yapılmadan bu krediden faydalanabiliyorlar.

        Dijital Kredi kampanyası kapsamındaki gereksinim kredilerine müracaatlar İnternet şubesi ve mobil şube aracılığı ile yapılabiliyor. Alıcılar bu biçimde banku şubesine adım bile atmadan arz ettikleri kredileri kullanabiliyorlar.

            İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/dijital-kredi

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/internet-bankaciligi/bireysel-internet-subesi
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası mobil kredi ile paranız anında hesabınıza geçiyor! 10.000-20.000 -30.000 TL kredi desteği müjdesi geldi!