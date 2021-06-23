Bu yılın ilk zamlı bayram ikramiyesini geçen ay alan emekliler, ikinci ikramiyenin ödeme tarihini merak ediyor. Temmuz ayına günler kala emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklanırken bir yandan da yılın ikramiyelerinin ödeneceği tarihi bekliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bilinmesi gerekenler...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;