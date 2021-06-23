Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.06.2021 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 10:30
    ABONE OL

    SSK Bağ-Kur si ne zaman yatacak? Tarih belli oluyor! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    13 milyondan fazla ikinci ödeme tarihlerini araştırıyor. Temmuz ayında emeklilerin geliri artacak. Yılın ikinci ikramiyesini bekleyen milyonlar yapılacak açıklamaya kilitlendi. Gelecek ay hem maaşlara zam yapılacak hem de ikramiyelerle emekliler ek kazanç sağlamış olacak. Peki, SSK Bağ-Kur ? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Bu yılın ilk zamlı bayram ikramiyesini geçen ay alan emekliler, ikinci ikramiyenin ödeme tarihini merak ediyor. Temmuz ayına günler kala emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklanırken bir yandan da yılın ikramiyelerinin ödeneceği tarihi bekliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bilinmesi gerekenler...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

    İşte ikramiye ve zamma dair son gelişmeler;

    Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

    TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi.

        Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi!
        Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oluyor! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?