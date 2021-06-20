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    • Ekonomi
    • 20.06.2021 08:42
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    • 20.06.2021 08:46
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    Bu illerde evi olan yaşadı! Bir yılda yüzde 70 artış!

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile birlikte başlayan uzaktan çalışma ve kalabalık alanlardan uzak durma, büyük, balkonlu ve müstakil evlere talebi artırdı. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...

    Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.

    Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.

    Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.

        Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.

        EN AZ ARTIŞ BURSA'DA
        Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.

        Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...

        İZMİR
        Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.910

        Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.439.620

        Yıllık Değer Artışı (%): 54,16

        Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

            BALIKESİR
            Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.365

            Ortalama Konut Fiyatı (TL): 906.685

            Yıllık Değer Artışı (%): 55,96

            Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

            İSTANBUL
            Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.966

            Ortalama Konut Fiyatı (TL): 3.009.732

            Yıllık Değer Artışı (%): 60,56

            Geri Dönüş Süresi (Yıl): 40

            ANKARA
            Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.962

            Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.141.602

            Yıllık Değer Artışı (%): 62,11

            Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24

                MUĞLA
                Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.007

                Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.959.246

                Yıllık Değer Artışı (%): 63,53

                Geri Dönüş Süresi (Yıl): 35

                AYDIN
                Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.623

                Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.034.632

                Yıllık Değer Artışı (%): 63,65

                Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

                ANTALYA
                Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.910

                Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.347.480

                Yıllık Değer Artışı (%): 70,71

                Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32
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                Bu illerde evi olan yaşadı! Bir yılda yüzde 70 artış!
                Haberler Ekonomi Bu illerde evi olan yaşadı! Bir yılda yüzde 70 artış!