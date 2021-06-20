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    Aşı yapan personele ek ödeme (Ekonomi herleri)

    , " Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderdi. Buna göre, aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

    Aşı yapana ek ödeme

    Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderdi. Buna göre, aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

    YERLİ YAZILIM KALKANI
    Ulusal     Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler, Türkiye'yi zararlı yazılımlardan korudu. Türkiye'nin bin 800'ün üzerindeki Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması kötü niyetli hackerların da korkulu rüyası oldu. Pandemi sürecinde 750 adet sahte konferans uygulaması ve 25 bin zafiyet tespit edildi.

    TRAFİK SİGORTASINDA İNDİRİM
    Zorunlu     trafik sigortasında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası belirsizlik ortadan kalkınca rahatlayan şirketler indirim yapmaya başladı. Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'na kabul edilen yasal düzenleme ile trafik kazası sonucu zarar gören kişilere veya vefat eden kişilerin yakınlarına ödenecek bedeni tazminatlar standart hale getirilmişti. Böylece tazminat ödemeleri aynı durumda olan herkes için eşit olacak. Bu durum şirketlerin poliçelerde indirim yapmasını sağlayacak.

        YEŞİL SANAYİ HAMLESİ BAŞLADI
        Türkiye,         yeşil sanayide başarı hikâyesi yazmak için çalışmaları hızlandırırken, bu zincire organize sanayi bölgeleri de katıldı. "Sanayinin Yeşil Rotası" kampanyası kapsamında 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Ankara'daki sanayi işletmeleri atık ve geri dönüşüm yatırımlarıyla ilgili sorumlulukları, devlet destekleri, iklim riskleri, AB ve dünya ile yeşil ticarete hazırlanıyor. Bu konudaki destek oranı OSB'lerde yüzde 65'e çıkarıldı.

        HIZIN BEDELİ 42 MİLYON TL
        Dünyanın         en hızlı otomobili olma özelliğini uzun süredir elinde tutan Bugatti Chiron yeni modeliyle de dikkat çekiyor. Dünyada sadece 10 adet üretilecek Centodieci model süper spor otomobilde 8 litrelik W16 motor var. Otomobilin 0-100 hızlanması sadece yalnızca 2,4 saniye alıyor. Toplam 1.600 beygir gücündeki araç, aynı zamanda 490 km maksimum hıza çıkabiliyor. Bu araca sahip olmanın bedeli ise yaklaşık 5 milyon dolar. Yani 42 milyon lira. Araçlardan birisi ise ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ait.
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        Haberler Ekonomi Aşı yapan personele ek ödeme (Ekonomi haberleri)