Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderdi. Buna göre, aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.
YERLİ YAZILIM KALKANI
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler, Türkiye'yi zararlı yazılımlardan korudu. Türkiye'nin bin 800'ün üzerindeki Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması kötü niyetli hackerların da korkulu rüyası oldu. Pandemi sürecinde 750 adet sahte konferans uygulaması ve 25 bin zafiyet tespit edildi.
TRAFİK SİGORTASINDA İNDİRİM
Zorunlu trafik sigortasında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası belirsizlik ortadan kalkınca rahatlayan şirketler indirim yapmaya başladı. Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'na kabul edilen yasal düzenleme ile trafik kazası sonucu zarar gören kişilere veya vefat eden kişilerin yakınlarına ödenecek bedeni tazminatlar standart hale getirilmişti. Böylece tazminat ödemeleri aynı durumda olan herkes için eşit olacak. Bu durum şirketlerin poliçelerde indirim yapmasını sağlayacak.