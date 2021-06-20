Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderdi. Buna göre, aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.