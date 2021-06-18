Fransa, Covid- 19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler içinden Türkiye'yi çıkardı.

Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için zorunlu 10 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Fransa'nın kararında Türkiye'deki günlük vaka sayısının 5 binlere düşmesi ve hızlı aşılama seferberliği etkili oldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz açıklandı" dedi.

TUI'nin Almanya Başkanı Marek Andryszak da Almanlar'ın koronavirüs salgını öncesindeki 2019 yazına kıyasla bu yıl daha fazla tatil rezervasyonu yaptığını ve tercihlerinde Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

