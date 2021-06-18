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    , ’yi, seyahat kısıtlaması içeren kırmızı ülke listesinden çıkardı

    , Covid- 19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler içinden 'yi çıkardı. Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için zorunlu 10 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Fransa'nın kararında Türkiye'deki günlük vaka sayısının 5 binlere düşmesi ve hızlı aşılama seferberliği etkili oldu.

    Fransızlar geliyor

    Fransa, Covid- 19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler içinden 'yi çıkardı.

    Türkiye'den 'ya seyahat edecek yolcular için zorunlu 10 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Fransa'nın kararında Türkiye'deki günlük vaka sayısının 5 binlere düşmesi ve hızlı aşılama seferberliği etkili oldu.

    Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz açıklandı" dedi.

    TUI'nin Almanya Başkanı Marek Andryszak da 'ın salgını öncesindeki 2019 yazına kıyasla bu yıl daha fazla tatil rezervasyonu yaptığını ve tercihlerinde Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

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