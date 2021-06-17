Makineciler 2019’u aştı

Yılın ilk 5 ayı sonunda ihracatını 2019'a göre yüzde 12, 2020'ye göre ise yüzde 37 artıran makine sektörünün serbest bölgeler dahil toplam ihracatı 9.2 milyar dolar oldu. Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ve aralarında Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 10 pazarda 2019'a göre ortalama yüzde 18 artış sağlandı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "2019'a göre 1 milyar dolar fazla ihracat yaparak, geçen yılın bütününde uğradığımız kaybı ilk 5 ayda yerine koyduk ve pandeminin makine ihracatına etkilerini tamamen bertaraf etmiş olduk. Son 12 aylık sürede 19.5 milyar dolara ulaşan ihracatımız, sene sonu hedefimizi 21 milyar doların üzerine revize etmemiz için bize cesaret veriyor" dedi.