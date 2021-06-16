Evde bakım parası 17 Haziran yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere ödenen bir maaş türü. Haziran ayı evde bakım maaşları da hesaplara yatırılmaya başlandı. 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Peki; 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası kaç ilde yattı? Yanıtı haberimizde...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 HAZİRAN
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman
10- Sakarya
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik
17- Zonguldak
18- Uşak