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    • Ekonomi
    • 17.06.2021 06:33
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    • 17.06.2021 06:33
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    parası 17 Haziran yattı mı? hangi illerde yattı?

    maaşı yatan iller 17 Haziran gününde de sorgulanıyor. Bu maaş türünden faydalanan vatandaşlar, illerinde maaşın yatıp yatmadığını araştırıyor. Her ay binlerce kişiye ödeniyor. Evde bakım parasından faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki; 17 Haziran hangileri ?

    takvim.com.tr
    Evde bakım parası 17 Haziran yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere ödenen bir maaş türü. Haziran ayı evde bakım maaşları da hesaplara yatırılmaya başlandı. 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Peki; 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası kaç ilde yattı? Yanıtı haberimizde...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 HAZİRAN

    1- Tokat

    2- Bolu

    3- Ordu



    4- Aksaray

    5- Afyonkarahisar

    6- Diyarbakır

    7- Antalya

    8- Edirne

    9- Adıyaman

    10- Sakarya



    11- Samsun

    12- Balıkesir

    13- Düzce

    14- Osmaniye

    15- Mardin

    16-Bilecik

    17- Zonguldak

    18- Uşak

        19- Konya



        20- İstanbul

        21- Niğde

        22- Kars


        23- Giresun

        24- Kocaeli

        26- Şanlıurfa

        27- Ankara

        28- Hatay

        29- Isparta

        30- Karabük

        31- Manisa

        32- Bursa

        33- Erzincan

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi Evde bakım parası 17 Haziran yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?